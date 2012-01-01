Врач Сычев перечислил главные правила приема антибиотиков

Неправильный прием антибиотиков чреват серьезными проблемами для организма. О действии препаратов рассказал заведующий отделения клинической фармакологии Городской клинической больницы им. С. С. Юдина, кандидат медицинских наук Игорь Сычев в программе "Доктор 24".

Действие антибиотиков

Антибиотики не работают против вирусов и уничтожают только бактерии. Чтобы определить, чем именно "захвачен" организм, назначают общий анализ крови. Исследование позволяет оценить характер воспалительной реакции, объяснил Игорь Сычев.





Игорь Сычев кандидат медицинских наук, заведующий отделения клинической фармакологии Городской клинической больницы им. С. С. Юдина Существуют специфические маркеры заболеваний, например прокальцитонин. Его уровень повышается во время бактериальной инфекции, но не изменяется при вирусной.

Также при подозрении на пневмонию врач перед назначением антибиотиков может отправить пациента на рентгенографию грудной клетки, добавил специалист.

Как принимать

Антибиотики принимают внутрь и вводят внутривенно. Большинство из них рекомендуется употреблять за 30 минут до еды, на голодный желудок. Дело в том, что пища ухудшает всасывание препаратов, и их концентрации может быть недостаточно для лечения. В таком случае лекарство не уничтожит бактерии, и они станут устойчивы к антибиотику.

Также противобактериальные препараты необходимо запивать чистой водой без газа. Молоко, жирная и другая пища снижают эффективность лекарств.

Некоторые врачи рекомендуют параллельно принимать пробиотики или кисломолочные продукты, чтобы восстановить микрофлору кишечника после курса антибиотиков. Однако научные данные о необходимости этого подхода ограничены, отметил специалист.





Игорь Сычев кандидат медицинских наук, заведующий отделения клинической фармакологии Городской клинической больницы им. С. С. Юдина В педиатрии провели исследование. Оно показало, что пребиотики могут быть эффективны. Однако необходимые компоненты не следует принимать одновременно с антибиотиками. Последние не различают хорошие и вредные микроорганизмы, поэтому могут уничтожить все бактерии, включая полезные.

По мнению врача, употреблять кисломолочные продукты следует после курса антибиотиков, на восьмой день.

Также стоит помнить, что антибиотики нарушают действие пероральных контрацептивов, так как негативно влияют на микрофлору кишечника. Из-за этого эффективность противозачаточных снижается, подытожил Сычев.