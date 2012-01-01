Терапевт Хухрев объяснил эффективность плацебо

Самовнушение способно улучшить состояние пациента и избавить его от некоторых заболеваний. Что такое эффект плацебо, рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев в программе "Доктор 24".
Как работает плацебо?
Идеи имеют силу, и некоторые из них способны осуществиться. Этот же принцип касается и медицины, отметил Алексей Хухрев.
Эффект плацебо зависит от силы самовнушения, так как люди различаются по психическим особенностям, объяснил врач.
"Часто в исследованиях одной из групп дают препараты-"пустышки", и у участников появляются улучшения. Затем добровольцев меняют местами, а результаты снова анализируют. Такой подход называют двойным слепым методом: то есть испытуемые не знают, что принимают. Это позволяет объективно оценить эффект", – рассказал специалист.
От чего избавит?
Вылечить заболевание с помощью "пустышек" иногда возможно. Это нередко происходит в случае функциональных нарушений, когда органы здоровы, обратил внимание специалист.
Также эффект плацебо работает при неврозе, так как состояние связано с функциональными нарушениями. Головная боль тоже уменьшается благодаря самовнушению пациента. Однако в случае серьезных заболеваний – гипертонии, стенокардии или язве желудка – результат будет непродолжительным, подытожил Хухрев.