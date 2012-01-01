Терапевт Хухрев объяснил эффективность плацебо

Самовнушение способно улучшить состояние пациента и избавить его от некоторых заболеваний. Что такое эффект плацебо, рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев в программе "Доктор 24".

Как работает плацебо?

Идеи имеют силу, и некоторые из них способны осуществиться. Этот же принцип касается и медицины, отметил Алексей Хухрев.





Алексей Хухрев врач-терапевт Например, если пациент искренне верит, что таблетка поможет, эффект проявится. Однако есть нюанс: этот результат нестабилен и возникает не у всех.

Эффект плацебо зависит от силы самовнушения, так как люди различаются по психическим особенностям, объяснил врач.

"Часто в исследованиях одной из групп дают препараты-"пустышки", и у участников появляются улучшения. Затем добровольцев меняют местами, а результаты снова анализируют. Такой подход называют двойным слепым методом: то есть испытуемые не знают, что принимают. Это позволяет объективно оценить эффект", – рассказал специалист.

От чего избавит?

Вылечить заболевание с помощью "пустышек" иногда возможно. Это нередко происходит в случае функциональных нарушений, когда органы здоровы, обратил внимание специалист.





Алексей Хухрев врач-терапевт При гипертонии эффект плацебо возможен, если сказать человеку, что лекарство способно снизить давление. Убедительный врач с хорошей репутацией тоже играет важную роль: когда он строгий и обстановка создает соответствующий настрой, шансы на положительный результат увеличиваются.

Также эффект плацебо работает при неврозе, так как состояние связано с функциональными нарушениями. Головная боль тоже уменьшается благодаря самовнушению пациента. Однако в случае серьезных заболеваний – гипертонии, стенокардии или язве желудка – результат будет непродолжительным, подытожил Хухрев.

