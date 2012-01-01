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28 ноября, 16:36

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Кардиолог Романенко рассказала о главных ошибках в приеме жаропонижающих

Опасные ошибки: как принимать жаропонижающие

Бесконтрольный прием жаропонижающих может привести к токсическому поражению печени. Об остальных распространенных ошибках использования препарата рассказала врач-кардиолог, терапевт Татьяна Романенко в программе "Доктор 24".

Субфебрильная температура

Фото: 123RF/sidelnikov

По словам Татьяны Романенко, снижать температуру тела с помощью лекарств нужно, только если она поднялась выше 38 градусов.

Главная ошибка при приеме таких препаратов, в частности парацетамола, – это попытка снизить температуру, когда она остается субфебрильной, то есть до 38 градусов.
Татьяна Романенко
врач-кардиолог, терапевт

При невысокой температуре активизируется иммунная система. Она начинает вырабатывать защитные антитела и белки интерфероны, которые борются с болезнью. Однако во время тяжелого состояния можно однократно принять лекарство, чтобы уснуть и облегчить такие симптомы, как ломота в суставах или головная боль.

Бесконтрольный прием

Фото: 123RF/margo7999

Передозировка жаропонижающих влечет за собой опасные последствия для организма, в том числе токсическое поражение печени, предупредила врач.

Следующая ошибка – когда люди принимают одновременно несколько жаропонижающих препаратов и зачастую не смотрят, что входит в состав комбинированных средств от простуды. Ими злоупотреблять ни в коем случае нельзя, и всегда нужно соблюдать дозировку.
Татьяна Романенко
врач-кардиолог, терапевт

Также некоторые пациенты используют жаропонижающие для профилактики, чтобы не заболеть. Однако подобные медикаменты не предотвращают развитие болезни и могут замаскировать ее симптомы. Из-за этого человек временно чувствует себя лучше, возвращается к работе, а потом сталкивается с осложнениями, заключила Романенко.

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