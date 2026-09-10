США сохраняют планы по визиту делегации конгресса в Москву

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США по-прежнему намерены отправить делегацию американских конгрессменов в Москву. Об этом сообщила член палаты представителей США Анна Паулина Луна.

"Наши планы не изменились. Очевидно, сейчас мы сосредоточены на выборах", – приводит РИА Новости слова законодателя.

Первая встреча российских депутатов с американскими коллегами состоялась в марте этого года. Как рассказали участники переговоров, она прошла "замечательно", стороны достигли "хороших результатов". Парламентарии также договорились с конгрессменами о работе группы по связям между законодательными органами двух стран.

Кроме того, они обменялись символическими подарками, в числе которых были носки с изображением американского президента Дональда Трампа. В свою очередь, посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев уточнил, что в ходе второго раунда переговоров делегация ГД обсудила практически все запланированные вопросы с американскими конгрессменами.