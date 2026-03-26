Парламентарии РФ и США договорились о работе группы по связям

Фото: depositphotos/denisismagilov

Депутаты РФ договорились с американскими законодателями на встрече в Вашингтоне о работе группы по связям между законодательными органами двух стран. Об этом сообщил член российской делегации, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.

По его словам, диалог между парламентариями прошел лучше, чем можно было ожидать. На встрече были затронуты острые вопросы, связанные в том числе с украинским конфликтом.

Российская сторона также выразила готовность снять санкции с некоторых членов конгресса США. Никонов отметил, что важным аспектом визита в Штаты было изъятие членов делегации РФ из американских санкционных списков.

При этом с американской стороны стороны может быть создан так называемый "русский кокус" – объединение конгрессменов, заинтересованных в диалоге с Россией.

"Ответный визит уже активно обсуждается, уже не в принципиальном плане, а в том, каков будет состав делегации, когда это произойдет, в каком формате мы будем продолжать этот диалог", – приводит РИА Новости слова Никонова.

Депутат подчеркнул, что возобновление контактов между российскими и американскими парламентариями является одним из важнейших событий. Саму встречу в Вашингтоне он назвал исторической, учитывая нахождение отношений двух стран в их самой низкой точке. При этом четверг, 26 марта, стал только первым из двух дней визита.

Российские депутаты планируют посетить американский конгресс, чтобы встретиться с представителями как Республиканской, так и Демократической партий.

Никонов выразил надежду, что визит депутатов РФ в Вашингтон станет первым в череде подобных поездок. Конкретные сроки ответного визита американской делегации пока неизвестны, однако Никонов рассчитывает, что он состоится до июля, пока Госдума работает в нынешнем составе.

В свою очередь, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов рассказал, что американские конгрессмены выразили готовность обсуждать с российским коллегами самый широкий спектр вопросов – от студенческих обменов до приездов делегаций.

Встреча российских парламентариев с коллегами из США состоялась в четверг, 26 марта. По оценкам участников переговоров, она прошла "замечательно", а стороны достигли "хороших результатов".

В частности, российская делегация смогла донести свою позицию до американских законодателей, указал вице-спикер ГД Борис Чернышов.