РИА Новости: взрыв прогремел в Сумах на Украине

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Взрыв прогремел в Сумах на севере Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские издания.

Подробности случившегося пока не уточняются. На момент публикации сирены воздушной тревоги звучат в Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины.

Ранее российские военные нанесли массированный удар по военным и инфраструктурным объектам на территории Украины в ответ на атаки ВСУ на регионы РФ.

По данным Минобороны РФ, были атакованы предприятия украинского военно-промышленного комплекса, аэродромы, а также объекты энергетики, транспортной и портовой инфраструктуры, которые используются Вооруженными силами Украины.