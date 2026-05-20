В МИД РФ заявили, что у Армении не получится танцевать на двух свадьбах в контексте ЕАЭС

Одновременно состоять в Европейском союзе (ЕС) и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) Армения не сможет. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

"Как говорится, одновременно танцевать на двух свадьбах у Армении не получится", – сказал он после заседания рабочей группы Совбеза РФ.

Галузин отметил, что Москва выступает за наступление ясности относительно того, куда движется Ереван, но конкретики пока нет. По его словам, обещаниями членства в ЕС Армению пытаются заманить в западный лагерь, однако это лишь популистский лозунг. Он подчеркнул, что аналогичные технологии применялись в 2013–2014 годах в отношении Украины, а также Молдавии сегодня.

Замминистра добавил, что в Москве чувствуют, что армянское руководство не настроено прислушиваться к российским предостережениям. Истинная цель Запада и Евросоюза, по мнению Галузина, – использовать Армению против России в рамках политики, направленной на нанесение стратегического поражения.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что возможный выход Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может привести к серьезным экономическим последствиям для республики. По его словам, за 10 лет членства в ЕАЭС ВВП Армении вырос в 2,5 раза. Также республика получила доступ к общему рынку и льготные условия поставок энергоресурсов.

В свою очередь, Пашинян указывал, что Ереван не собирается выходить из ЕАЭС внезапно, этот шаг будет спланированным. При этом Армения пока не собирается обсуждать возможный выход из организации.