Ограничения на полеты сняты в аэропорту Жуковский

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Жуковский, сообщила пресс-служба Росавиации.

Уточняется, что меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Жуковский, а также авиагавани Внуково и Домодедово перешли на обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами утром 20 мая. В связи с этим пассажиров предупреждали о возможной корректировке в расписании рейсов. Спустя время меры безопасности отменили.

Принятые ограничения были связаны с атакой БПЛА на Москву. Всего на подлете к городу за сутки были уничтожены два беспилотника.