Жуковский, Внуково и Домодедово перешли на обслуживание рейсов по согласованию

Утром в среду, 20 мая, аэропорт Жуковский перешел на обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Авиагавань принимает и отправляет рейсы только по согласованию из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта. Из-за этого возможны корректировки в расписании.

Ранее аналогичные меры были приняты в столичных аэропортах Домодедово и Внуково, которые также перешли на обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

До этого Минтранс напоминал, что при ожидании отправления авиарейса более 2 часов пассажиры имеют право на прохладительные напитки, а при ожидании свыше 4 часов – на горячее питание. В зависимости от времени задержек гражданам также положены телефонные звонки, сообщения по электронной почте и право на размещение в гостиницах.

На фоне введения ограничений в аэропортах РФ Росавиация составила "телефонную книгу" авиакомпаний. В перечень вошли номера компаний Azimut, Azur Air, "Аэрофлот", "Победа", Red Wings Airlines, UTair, "Сибирь" (S7), "Уральские авиалинии".

