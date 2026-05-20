Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 08:41

Транспорт

Жуковский, Внуково и Домодедово перешли на обслуживание рейсов по согласованию

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Утром в среду, 20 мая, аэропорт Жуковский перешел на обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Авиагавань принимает и отправляет рейсы только по согласованию из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта. Из-за этого возможны корректировки в расписании.

Ранее аналогичные меры были приняты в столичных аэропортах Домодедово и Внуково, которые также перешли на обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

До этого Минтранс напоминал, что при ожидании отправления авиарейса более 2 часов пассажиры имеют право на прохладительные напитки, а при ожидании свыше 4 часов – на горячее питание. В зависимости от времени задержек гражданам также положены телефонные звонки, сообщения по электронной почте и право на размещение в гостиницах.

На фоне введения ограничений в аэропортах РФ Росавиация составила "телефонную книгу" авиакомпаний. В перечень вошли номера компаний Azimut, Azur Air, "Аэрофлот", "Победа", Red Wings Airlines, UTair, "Сибирь" (S7), "Уральские авиалинии".

Читайте также


транспортгород

Главное

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

Накроет ли мир новая разрушительная пандемия?

Нынешняя вспышка хантавируса – одна из самых масштабных за последние годы

Сейчас ведется активное наблюдение за птичьим гриппом и вирусом SARS CoV 2

Читать
закрыть

Зачем нужны учебники по физкультуре в российских школах?

Программа направлена на укрепление физического здоровья и формирование характера

Эксперты уверены: многие школьники и их родители относятся к предмету поверхностно

Читать
закрыть

Как найти комфортную подработку?

Важно оценивать, насколько деятельность окупает вложенные ресурсы

Стоит выбирать направления, которые помогают развивать полезные навыки на будущее

Читать
закрыть

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика