Си Цзиньпин призвал построить справедливую систему глобального управления

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с Владимиром Путиным подчеркнул необходимость создания более справедливой системы глобального управления. Об этом сообщает ТАСС.

Китайский лидер отметил, что как постоянные члены Совбеза ООН и ключевые мировые державы, Пекин и Москва должны стремиться к национальному возрождению, укрепляя стратегическое партнерство и повышая его качество.

Именно это, по его словам, поможет построить более рациональную систему глобального управления.

Вместе с тем Си Цзиньпин обратил внимание на то, что отношения между двумя странами удалось вывести на высокий уровень благодаря общей решимости и усилиям по укреплению политического взаимодоверия и стратегического сотрудничества.

"Парадигма выстраивания межгосударственных отношений (РФ и КНР. – Прим. ред.) нового типа, основанных на взаимном уважении, справедливости и взаимовыгодном сотрудничестве, постоянно вносит ценную стабильность и предсказуемость в хаотичный мир", – заявил глава КНР.

Немаловажную роль в этом также сыграло подписание 25 лет назад Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, продолжил он. Соглашение, в частности, стало институциональной основой для долгосрочного и всестороннего стратегического взаимодействия, что привело к значительному прогрессу в отношениях между двумя государствами.

"Китай поддерживает продление китайско-российского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве и будет работать с Россией над соблюдением духа этого договора и твердо продвигать стратегическое сотрудничество между Китаем и Россией "спина к спине", – заключил Си Цзиньпин.

Путин прибыл с официальным визитом в Пекин 19 мая в сопровождении вице-премьеров Дениса Мантурова, Татьяны Голиковой, Александра Новака, Юрия Трутнева и Дмитрия Чернышенко, а также других высокопоставленных лиц.

Поездка приурочена к юбилею Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. По итогам переговоров в разных форматах планируется подписать около 40 документов.

Консультации двух лидеров проходят в Доме народных собраний на западной стороне площади Тяньаньмэнь. До начала встречи Си Цзиньпин ждал Путина на площади, куда российский президент прибыл на своем "Аурусе".