Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 08:18

Происшествия

Российские силы ПВО уничтожили 273 украинских дрона в ночь на 20 мая

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы российской системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 273 украинских дрона над несколькими регионами страны в ночь на 20 мая. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Попытки атаки фиксировались с 20:00 по московскому времени вторника, 19 мая, до 07:00 среды, 20-го числа, уточнили в оборонном ведомстве.

Беспилотники самолетного типа удалось нейтрализовать в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями.

Также операции по ликвидации аппаратов проходили в Краснодарском и Ставропольском крае, Крыму, Татарстане, Московском регионе, акваториях Азовского и Черного морей.

В Белгородской области целью беспилотника стал автомобиль скорой помощи. Атака произошла на участке трассы Борисовка – Головчино в Борисовском округе. В результате водитель скорой получил минно-взрывную травму и баротравму, его доставили в больницу.

Помимо этого, под обстрел ВСУ попали территории Белгорода и Белгородского округа. Повреждения получила кровля многоквартирного дома.

Читайте также


происшествия

Главное

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

Накроет ли мир новая разрушительная пандемия?

Нынешняя вспышка хантавируса – одна из самых масштабных за последние годы

Сейчас ведется активное наблюдение за птичьим гриппом и вирусом SARS CoV 2

Читать
закрыть

Зачем нужны учебники по физкультуре в российских школах?

Программа направлена на укрепление физического здоровья и формирование характера

Эксперты уверены: многие школьники и их родители относятся к предмету поверхностно

Читать
закрыть

Как найти комфортную подработку?

Важно оценивать, насколько деятельность окупает вложенные ресурсы

Стоит выбирать направления, которые помогают развивать полезные навыки на будущее

Читать
закрыть

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика