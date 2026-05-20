Столичные аэропорты Домодедово и Внуково перешли на обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Решение о данном режиме работы было принято на фоне введения ограничений на использование воздушного пространства в районе аэровокзалов. Меры направлены на обеспечение безопасности полетов.

В связи с этим федеральное агентство воздушного транспорта предупредило о возможных изменениях в расписании рейсов и рекомендовало уточнять информацию о перелете через онлайн-табло.

На фоне участившихся вводимых ограничений в аэропортах Минтранс РФ напомнил пассажирам о правах при задержке рейсов. В частности, при ожидании более 2 часов им должны предоставляться прохладительные напитки, свыше 4 часов – горячее питание.

Кроме того, пассажирам рейса, задерживающегося более чем на 2 часа, положены 2 телефонных звонка или 2 сообщения по электронной почте. В случае длительной задержки перелета – от 8 часов днем и от 6 часов ночью – граждан должны разместить в гостиницах.