05 мая, 19:10

Транспорт

Росавиация опубликовала "телефонную книгу" авиакомпаний на фоне закрытия аэропортов

Список основных контактов авиакомпаний составлен для пассажиров на фоне введения ограничений в аэропортах РФ. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Для путешественников, которые столкнулись с трудностями из-за действия ограничений, доступны следующие номера:

  • отдел клиентской поддержки Azimut: 8 (863)226-00-05;
  • контактный центр Azur Air: 8 (495)374-55-14;
  • контакт-центр "Аэрофлота": 8 (495)223-55-55, 8 (800)444-55-55;
  • колл-центр "Победы": 8 (495)784-72-49;
  • контактный центр Red Wings Airlines: 8 (495)212-12-51;
  • справочная служба UTair: 8(800)234-00-88;
  • контактный центр "Сибири" (S7): 8(800)700-07-07 или 8 (495)783-07-07 (для звонков в том числе из-за границы);
  • контакт-центр "Уральских авиалиний": 8 (800)770-02-62 (для звонков по России), 8 (499)920-22-52 (для звонков из-за границы).

В настоящее время на прием и выпуск воздушных судов закрыты 5 российских аэропортов, в том числе в Геленджике, Калуге и Костроме. Кроме того, столичная авиагавань Внуково работает по согласованию с соответствующими органами из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.

