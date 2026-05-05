Врач Кульгавчук назвал утрату спонтанной радости главным симптомом хронического стресса

Психиатр назвал утрату спонтанной радости главным симптомом хронического стресса

Фото: 123RF.com/peerawich

Главным симптомом хронического стресса является утрата спонтанной радости, рассказал в беседе с RT психиатр Евгений Кульгавчук.

Врач также объяснил разницу между обычным повседневным стрессом и хроническим. Если кратковременный стресс – это мобилизация организма с последующим расслаблением, то при хроническом тело перестает возвращаться в режим покоя.

По словам медика, это сбой в цепи "кортизол – восстановление": клетки переходят на аварийный метаболизм, надпочечники истощаются до состояния "уставших, но взвинченных".

Главный симптом хронического стресса – не раздражение или плохой сон, а эмоциональная анестезия. Человек перестает жить в мире чувств и существует в мире функций. Обычный стресс лечится отдыхом, хронический же не позволяет расслабиться и делает человека "аллергиком на покой".

Кульгавчук подчеркнул, что хронический стресс невозможно победить борьбой – это единственная болезнь, которая лечится капитуляцией. Биологически человеку необходимо состояние "ничегонеделания" и активация парасимпатической нервной системы.

Чтобы справиться с таким состоянием, следует начать с радикального разрешения быть "неудобным и бесполезным": позволить себе не отвечать на звонок, пропустить тренировку, съесть пиццу без угрызений совести, пояснил эксперт.

Хронический стресс, по мнению психиатра, – это крик души о том, что человек предал свою внутреннюю экосистему ради успешного фасада. В таком случае ему нужно заново учиться не работать, а дышать.

Ранее психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев рассказал, что интенсивная физическая нагрузка в течение 20 минут, умывание холодной водой и выписывание мыслей на бумагу помогут быстро справиться со стрессом. Кроме того, помогают и слезы, возникшие при сильном эмоциональном возбуждении.

