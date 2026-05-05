Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 17:33

Общество

В ФМБА разработали метод для повышения точности генетических исследований

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Специалисты Федерального медико-биологического агентства разработали методологию оценки результатов высокопроизводительного секвенирования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФМБА.

Благодаря внедрению созданного комплекса будут быстрее создаваться новые методы исследований и персонализированная терапия редких и социально значимых заболеваний.

Помимо этого, в России разработали референсную последовательность генома человека. Это поспособствует устранению систематических неточностей и позволит проанализировать "скрытые" мутации, которые не были выявлены до этого.

Ранее сотрудники Роспотребнадзора зарегистрировали первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита В. Он позволяет выявить наличие вируса всего за полчаса. Это особенно важно для быстрого назначения терапии.

Также в России завершили создание персонализированных противоопухолевых МРНК-вакцин и Т-клеточной иммунотерапии. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, доступность высокотехнологичной медпомощи в стране растет – за год этот показатель увеличился на 11%.

Читайте также


медицинаобщество

Главное

Почему в обществе появился тренд на "богатые лица"?

Пациенты обращаются к хирургам не за реальным решением проблемы, а из чувства страха

Люди боятся потерять привлекательность, поэтому хотят "стереть" возраст

Читать
закрыть

Как уберечь детей от падения из окна?

Стоит нанять мастера для установки декоративных решеток

Можно поставить простые крючки или ограничители

Читать
закрыть

Как действовать при ограничении работы мобильного интернета?

Важно заранее обзавестись наличными

Для сохранения связи в телефонах есть функция звонков и СМС по Wi-Fi

Читать
закрыть

Как в РФ планируют бороться с деструктивным поведением молодежи?

Теперь будут отслеживать активность в интернете и создавать медиапатрули

Читать
закрыть

Почему россиянки меняют цвет радужки глаза?

Имплантаты подбирают и ставят на дефекты радужки

Однако эксперты уверены: это камуфляж, а не полная замена цвета

Читать
закрыть

Почему зумеры добровольно ложатся в психдиспансеры?

Подобный детокс – это процесс освобождения от негативных эмоций

Читать
закрыть

Что важно знать перед отправкой ребенка в летний лагерь в 2026 году?

Отправлять детей в летние лагеря лучше не ранее чем с 7 лет

Особенно важно смотреть на личностные особенности детей

Читать
закрыть

Какие болезни угрожают дачникам весной?

Садоводы рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Может быть обострение холецистита или панкреатита

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика