Роспотребнадзор зарегистрировал первый в мире тест на определение гепатита В

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ученые Роспотребнадзора зарегистрировали первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита В. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

По словам экспертов, диагностика ведется на основе петлевой изотермической амплификации (Loop mediated isothermal amplification, LAMP).

"Новый тест сопоставим с методом ПЦР по чувствительности, но позволяет определить наличие вируса всего за 25–30 минут, что значительно ускоряет процесс диагностики по сравнению с традиционными методами", – говорится в сообщении.

Как отметили в Роспотребнадзоре, быстрая диагностика имеет ключевое значение для оперативного выявления больных, назначения терапии и принятия противоэпидемических мер.

Ранее сотрудники ведомства также разработали быстрый тест для диагностики энтеровирусов. Он позволяет за 30 минут проверить окружающую среду на наличие возбудителей, что значительно быстрее традиционных методов диагностики.

Кроме того, в России разработали тест для выявления возбудителей шигеллеза – острой кишечной инфекции, которая передается через загрязненные продукты и воду. Тест определяет наличие возбудителей за 25–30 минут.