Российские ученые создали быстрый тест для выявления энтеровирусов

Фото: depositphotos/imagepointfr

Сотрудники Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора разработали быстрый тест для диагностики энтеровирусов, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Новый тест позволяет за 30 минут проверить окружающую среду на наличие возбудителей. Это значительно быстрее традиционных методов диагностики. Разработка отличается высокой специфичностью, что крайне важно для эпидемиологического надзора за энтеровирусными инфекциями, пояснили в Роспотребнадзоре.

Энтеровирусы могут спровоцировать различные заболевания – от легких респираторных инфекций до серьезных состояний, связанных с поражением центральной нервной системы. Вирусы могут сохраняться в окружающей среде, включая сточные воды.

Ранее в России разработали тест для выявления возбудителей шигеллеза – острой кишечной инфекции, которая передается через загрязненные продукты и воду. Тест определяет наличие возбудителей за 25–30 минут. Его точность позволяет выявить даже минимальное количество патогенов в образцах биоматериала.