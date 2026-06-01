Венера и Юпитер окажутся на максимально близком расстоянии друг от друга 9 июня

Летом произойдет сразу несколько интересных астрономических явлений, которые можно наблюдать невооруженным глазом. Например, сейчас идет сближение Венеры и Юпитера, рассказал младший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Сергей Жуйко в беседе с Москвой 24.

По его словам, наименьшее расстояние между ними будет примерно 9 июня. Как пояснил эксперт, выравнивание планет, которое часто называют парадом планет, несмотря на то что в астрономии этот термин не используется, представляет собой сближение объектов на небесной сфере.

"А в конце июля на утреннем небе будет сближение планет Венеры и Сатурна, что тоже можно наблюдать невооруженным глазом", – уточнил Жуйко.

В августе ожидается метеорный дождь Персеиды. Это явление происходит, когда Земля пересекает орбиту погибшей кометы. Падающие звезды, являющиеся микроскопическими песчинками, сгорающими в атмосфере и оставляющими следы на небе, можно будет увидеть 9, 10, 11 и 12 августа в любой точке России после полуночи.

"В другие дни они не видны, и каждый год это происходит единовременно", – обратил внимание ученый.

Вместе с тем эксперт упомянул комету 10P/Tempel 2. В этом контексте он обратил внимание на их различие от звезд. Первые, по его словам, выглядят как размытые пятна на небе.

Раньше астрономов, открывавших кометы, называли ловцами, потому что их появление было внезапным и непредсказуемым, продолжил Жуйко. Сейчас же орбиты сотен периодических комет изучены.

"10P/Tempel 2 является периодической: ее период обращения вокруг Солнца составляет около 5,75 года, поэтому астрономы уже знают, где ее искать", – рассказал он.

В Москве наблюдать ее можно при условии чистого неба и открытого от деревьев, зданий и ярких фонарей горизонта. Однако, даже несмотря на яркость кометы, невооруженным глазом комету увидеть сложно – для этого потребуется телескоп диаметром не менее 200 миллиметров.

При этом, если удалиться от города на 100 километров от МКАД, небо станет темнее, и для наблюдения подойдет обычный бинокль или любой телескоп, способный фотографировать.

"Сейчас пользуются популярностью фотографические телескопы, произведенные в Китае. Это небольшой аппарат, он имеет диаметр всего 5 сантиметров, но он абсолютно автоматический. Если в него загрузить координаты кометы, которые в астрономии называют эфемеридой, телескоп сам найдет ее на небе, сфотографирует и отправит изображение на смартфон", – пояснил эксперт.

В свою очередь, для поиска комет без телескопа можно использовать специальные компьютерные приложения-планетарии, которые бесплатны и не требуют регистрации. Некоторые из них используются профессиональными астрономами.

Ранее стало известно, что астероид "Апофис" пройдет над Россией во время максимального сближения с Землей 13 апреля 2029 года. Его можно будет увидеть невооруженным глазом, особенно в азиатской части страны – вблизи Омска, Томска, Новосибирска, над Красноярским краем, Якутией и Камчаткой. Наилучшая видимость будет в бинокль.