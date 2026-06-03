Силы ПВО уничтожили за ночь 354 беспилотника над территорией РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Более 350 украинских беспилотников самолетного типа сбиты над российскими регионами в ночь на 3 июня. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что ликвидацией занимались дежурные силы ПВО. Таким образом, 354 дрона сбили в том числе в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областях.

Кроме того, воздушные цели были ликвидированы над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Азовского моря.

В Брянской области шестилетняя девочка пострадала в результате падения обломков вражеского беспилотника во двор многоквартирного дома. Ее доставили в местную больницу, жизни ребенка ничего не угрожает.

В ДНР беспилотник атаковал рейсовый автобус Москва – Симферополь в муниципальном городском округе Енакиево. По предварительным данным, погибли 7 человек, еще 11 получили ранения различной степени тяжести.