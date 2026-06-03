Силы ПВО сбили 30 беспилотников над Ленинградской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО сбили 30 беспилотников над территорией Ленинградской области. Боевая работа продолжается, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

В связи с беспилотной опасностью в петербургском аэропорту Пулково введены временные ограничения на прием и выпуск авиарейсов. Данные меры безопасности сказались в том числе на возможности использования маршрутов воздушного движения в Калининград и обратно.

Ночью 3 июня беспилотники также атаковали город Мичуринск в Тамбовской области. В результате падения обломков БПЛА повреждения получили многоквартирный дом, библиотека, школа искусств, а также хозпостройки промышленного предприятия.

Кроме того, в Брянской области шестилетняя девочка пострадала в результате падения обломков вражеского беспилотника во двор многоквартирного дома. Ее доставили в областную больницу.