Беспилотники атаковали Мичуринск в Тамбовской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Беспилотники атаковали город Мичуринск в Тамбовской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Первышов.

В результате падения обломков БПЛА повреждения получили многоквартирный дом, библиотека, школа искусств, а также хозпостройки промышленного предприятия. Пострадавших среди мирных жителей нет.

"На месте происшествия работают оперативные службы, ситуация находится под контролем", – уточнил Первышов.

Ранее один мирный житель погиб и еще шестеро получили ранения в результате атак ударных беспилотников в ДНР. Погибшим оказался водитель такси, который попал под удар БПЛА на кольцевой дороге в Ленинском районе Донецка.

В Брянской области шестилетняя девочка пострадала в результате падения обломков вражеского беспилотника во двор многоквартирного дома. Ее доставили в областную больницу, врачи оказывали ребенку всю необходимую помощь.