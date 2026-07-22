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22 июля, 11:07

Город

Жилье и социальные объекты построят в Москве по 19 проектам КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В первом полугодии 2026 года в столице утвердили проекты планировки территорий (ППТ) для 19 проектов комплексного развития территорий (КРТ). Документация предусматривает реорганизацию почти 47,5 гектара земли. Об этом сообщил глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, в рамках этих проектов суммарно построят почти 970 тысяч квадратных метров современной недвижимости. Большая часть придется на жилые новостройки для реализации программы реновации. Это ускорит переезд горожан из старого фонда в комфортные квартиры, отметил Ефимов.

На реорганизуемых площадках также возведут более 252 тысяч квадратных метров объектов социальной, деловой, производственной и сопутствующей инфраструктуры. В результате в городе появится свыше 5,8 тысячи рабочих мест.

Проекты КРТ в границах утвержденной планировочной документации реализуются на территории 21 района восьми административных округов. Как уточнил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, больше всего жилья по программе реновации построят в рамках проекта КРТ в Гольянове. Общая площадь новостроек на Алтайской, Амурской, Курганской и Уссурийской улицах превысит 218,5 тысячи квадратных метров.

При проработке планировочной документации, по словам Овчинского, сделан акцент на грамотном соотношении и расположении жилых и нежилых объектов, а также очередности их ввода. В качестве примеров он привел несколько проектов. В новом жилом квартале в Восточном Дегунине построят общественно-деловой комплекс с гаражом, где разместится фармацевтическое предприятие. В Бабушкинском районе на Енисейской улице появится паркинг, а рядом с жилыми домами на Никитинской улице в Измайлове возведут детский сад на 250 мест. На улице Летчика Бабушкина в Лосиноостровском районе появится поликлиника на 360 посещений в смену.

Ранее сообщалось, что в Москве с 2020 года по программе КРТ было разработано более 470 проектов по реорганизации территорий общей площадью 4,7 тысячи гектаров. В рамках всех проектов планируется построить около 73,7 миллиона квадратных метров недвижимости. Причем более половины этого объема составят жилые дома.

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