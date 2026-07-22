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22 июля, 16:14

Шоу-бизнес

Shaman выпустил акустическую версию трека "Я русский"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, выпустил акустическую версию трека "Я русский". В разговоре с ТАСС он заявил, что она демонстрирует новые грани любви и благодарности родной земле.

По словам артиста, в таком звучании особенно ощутимо, что простые слова композиции объединяют людей разных возрастов и национальностей, говорящих и думающих по-русски.

"Каждый, кто ее поет, чувствует не просто эмоцию от музыки, а свою причастность к общей истории и единому русскому народу", – сказал Shaman.

Он также подчеркнул, что оригинальная рок-версия песни давно стала эпохальной.

Сингл "Я русский" был представлен 22 июля 2022 года. В новой версии голос артиста дополняет только гитарный бой. Shaman обратил внимание, что любит эту композицию и много раз исполнял ее под гитару.

Ранее эксперты проанализировали композиции о России, выпущенные с конца ХХ века, и составили рейтинг самых популярных у слушателей песен. Лидером с начала 2026 года стал хит Татьяны Куртуковой "Матушка" – она признана самой популярной песней о России. На втором месте – "Ты неси меня, река" группы "Любэ", тройку замкнул трек "Я русский" в исполнении Shaman.

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