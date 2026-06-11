"Ты неси меня, река" и "Матушка" стали самыми популярными песнями о России

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Среди песен о России самыми популярными у слушателей являются "Матушка" и "Ты неси меня, река". Эксперты в преддверии Дня России анализировали композиции, которые выпускались с конца ХХ века, сообщила "Газета.ру" со ссылкой на исследование.

Хит Татьяны Куртуковой "Матушка" оказался самой популярной песней с начала 2026 года. На втором месте – "Ты неси меня, река" от группы "Любэ". У этого коллектива больше композиций, попавших в рейтинг.

Тройку лидеров замкнул трек "Я русский" от певца Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.). Следом за ним идет композиция от группы "Белый орел" "Как упоительны в России вечера".

Далее в хит-параде расположились песни "За тебя, Родина-мать", "От Волги до Енисея" от "Любэ", "Вперед, Россия" от певца Олега Газманова и Хора центрального пограничного ансамбля ФСБ России, "Родина" певца Сергея Трофимова и "Калинка" в новом прочтении певицы MIRAVI. Топ-10 замкнули "Березы" "Любэ".

День России ежегодно празднуют 12 июня. Власти Москвы по случаю праздника подготовили для жителей и гостей столицы масштабную программу. Для этого будут задействованы около 300 площадок. Пришедшие смогут принять участие в квизах, флешмобах, экскурсиях.