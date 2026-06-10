График работы ряда соцучреждений Москвы изменится 12 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

График работы ряда социальных учреждений Москвы изменится 12 июня в связи с празднованием Дня России. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Особый график работы будет действовать с 12 по 14 июня. Например, в День России не будут работать центры госуслуг – в остальные дни они принимают посетителей в обычном режиме. Круглосуточно будут работать экстренные службы и телефоны психологической помощи.

"Взрослые и детские поликлиники работают в сокращенном режиме, при этом в учреждениях будут дежурные смены специалистов. В то же время травмпункты и молочно-раздаточные пункты сохранят привычный график", – отметила заммэра.

Взрослые поликлиники будут работать 12 и 14 июня с 09:00 до 16:00, а 13 июня – до 18:00. Отделения патронажной помощи на дому, кабинеты дежурных врачей, выдачи справок и направлений будут открыты в часы работы учреждений.

При этом детские поликлиники будут оказывать помощь на дому с 09:00 до 15:00. Вызовы принимают через Единую медицинскую справочную службу (122). 13 июня помощь будет оказываться как в поликлиниках, так и на дому.

Кроме того, по особому графику будут работать:



Центры женского здоровья и женские консультации: 12 и 14 июня – с 09:00 до 16:00, 13 июня – до 18:00;

центры московского долголетия: 12 июня – закрыты, остальные дни – обычный график;

читальные залы Главархива: 11 июня – с 12:00 до 19:00, 12–14 июня – нерабочие дни, 15 июня – с 09:30;

центры занятости населения "Моя работа" и "Моя карьера", центр "Профессии будущего", учебный центр "Профессионал", реабилитационные учреждения и семейные центры: 12 июня – закрыты.

При этом отмечается, что график сотрудников ведомств, которые ведут прием на территории центров "Мои Документы", в праздники может отличаться.

У структурных подразделений ЗАГС Москвы 11 июня предпраздничный сокращенный рабочий день, также не будет работать с 12 по 14 июня архивно-информационный отдел управления ЗАГС Москвы.

В День России можно будет пожениться во дворцах бракосочетания Южное Бутово, № 1, № 4, в Кутузовском и Митинском дворцах, на площадках проекта "Новые адреса счастья". 12 июня подать заявление о заключении брака можно будет онлайн на порталах государственных услуг и mos.ru. Госпошлина составит 350 рублей. С 13 июня дворцы бракосочетания будут работать в штатном режиме.

Вместе с тем график работы взрослых и детских травматологических пунктов, молочно-раздаточных пунктов не изменился. Дежурные аптеки будут работать круглосуточно во все праздничные дни. А с графиком работы центров допобразования можно ознакомиться на сайтах организаций.

В период праздничных выходных москвичи смогут получить круглосуточную психологическую поддержку: по телефону неотложной психологической помощи 051 (с городского телефона), 8 (495) 051 (с мобильного). Также на этот телефон можно позвонить при необходимости экстренной социальной помощи ребенку и для сообщений о жестоком обращении.

Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей в праздничные дни работает в обычном режиме.

Для помощи тем, кому некуда пойти, продолжат круглосуточно работать приемное отделение и отделение "Дмитровское" Центра социальной адаптации имени Е. П. Глинки и отделение мобильных бригад "Социальный патруль". Телефоны диспетчерской службы центра им. Глинки: 8 (499) 357-01-80, 8 (903) 720-15-08, также по вопросам помощи бездомному человеку можно обратиться по телефону 112.

Режим работы государственных ветклиник столицы 12 июня не изменится. При этом Нижегородский ветучасток с 10 июня будет закрыт на плановый ремонт.

График работы отделений "Почты России" также изменится в праздничные выходные. В частности, 11 июня почтовые отделения проработают на час меньше. А 12-го числа открыты будут только круглосуточные и выдающие заказы с маркетплейсов филиалы.

Помимо этого, столичные парковки будут бесплатными 12 и 13 июня. Мера будет распространяться на зоны с динамическим тарифом, а также на улицы с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час. Однако в обычном режиме будут работать парковки со шлагбаумом.

