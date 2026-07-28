Чубайс обжаловал решение взыскать с топ-менеджеров "Роснано" 5,5 млрд рублей

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Бывший глава "Роснано" Анатолий Чубайс обжаловал решение суда о взыскании с него и других экс-руководителей корпорации убытка на сумму около 5,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Арбитражный суд Московского региона.

"В суд поступила кассационная жалоба Чубайса на решение по иску "Роснано" от 16 апреля 2026 года", – рассказали в инстанции.

Судебные приставы начали это исполнительное производство в конце апреля. Все семь участников дела и госкомпания подали апелляцию. Суд первой инстанции отклонил иск "Роснано" к одному из ответчиков.

Данное производство против Чубайса стало третьим за последнее время. В прошлом году на счета экс-главы "Роснано" и еще семи человек наложили арест на общую сумму 5,6 миллиарда рублей, а в январе 2026-го обеспечительный арест наложили на счета Чубайса на общую сумму почти 11,9 миллиарда рублей.

В начале апреля Арбитражный суд Москвы взыскал с семи бывших топ-менеджеров "Роснано" убытки за проект Plastic Logic. Госкомпания финансировала проект много лет, но не достигла заявленного результата. Планировалось создать производство гибких планшетов для учебных учреждений.

Иск был частично удовлетворен. Деньги взыскали с Чубайса, Бориса Подольского, Германа Пихоя, Юрия Удальцова, Дмитрия Пимкина, Владимира Аветисяна и Олега Киселева. Однако суд отклонил требования к бывшему гендиректору ООО "Пластик Лоджик" Николаю Тычинину.