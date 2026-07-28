Пешеход попал под трамвай на северо-западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с участием пешехода и трамвая маршрута № 28 произошло на Авиационной улице на северо-западе Москвы. Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба столичного метрополитена.

Авария произошла около 14:50 в районе остановки "Улица Академика Курчатова". В настоящее время сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства аварии.

Ранее на улице Академика Миллионщикова в Москве пассажирский автобус врезался в дерево. По данным пресс-службы столичного департамента транспорта, причиной ДТП стало плохое самочувствие водителя.

Уточняется, что водительский стаж мужчины – 29 лет. В день аварии он проходил медицинский осмотр.