28 июля, 16:46Происшествия
Пешеход попал под трамвай на северо-западе Москвы
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
ДТП с участием пешехода и трамвая маршрута № 28 произошло на Авиационной улице на северо-западе Москвы. Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба столичного метрополитена.
Авария произошла около 14:50 в районе остановки "Улица Академика Курчатова". В настоящее время сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства аварии.
Ранее на улице Академика Миллионщикова в Москве пассажирский автобус врезался в дерево. По данным пресс-службы столичного департамента транспорта, причиной ДТП стало плохое самочувствие водителя.
Уточняется, что водительский стаж мужчины – 29 лет. В день аварии он проходил медицинский осмотр.
Авария произошла на трассе М-4 "Дон" возле Домодедово