Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 июля, 13:47

Происшествия

Прокуратура взяла под контроль проверку ДТП с маршруткой в Видном

Фото: MAX/"Прокуратура Московской области"

Видновская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств аварии с маршруткой, которая врезалась в фонарный столб в Видном. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства в мессенджере MAX.

ДТП произошло вечером 27 июля 2026 года на проспекте Ленинского Комсомола. Водитель автобуса Mercedes Sprinter, который ехал от станции метро "Аннино" в Москве до микрорайона Купелинка в Видном, не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу, после чего наехал на бордюр и врезался в фонарный столб.

Прокуратура, в частности, намерена проверить, соблюдал ли перевозчик требования законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках.

В момент аварии в салоне находились 18 пассажиров. В результате пострадали 10 человек. Водитель и один из пассажиров были госпитализированы.

Ранее автобус на юге Москвы наехал на дерево. Речь идет о транспортном средстве, выполнявшем маршрут м19. По предварительной информации, водитель не справился с управлением. На место прибыли медики, они осмотрели пассажиров. Пятерым пострадавшим потребовалась госпитализация.

Читайте также


происшествияДТП

В Сети раскритиковали россиянку, которая развеяла прах матери над рекой

В целом нарушения каких-либо норм в подобных действиях нет, однако есть нюансы

Читать
закрыть

Москвичка едва не потеряла зуб из-за опасного эксперимента

Установка пломб без специального оборудования и знаний может нанести серьезный вред здоровью

Читать
закрыть

В Сети поспорили из-за отказа курьера поднимать тяжелый заказ

В интернете завирусилась история курьера, который не захотел доставлять 30 л воды на 23‑й этаж

Сотрудник сервиса доставки должен связаться с куратором для решения проблемы с заказом

Читать
закрыть

Стоит ли бояться появившегося в столичном регионе паука каракурта

Каракурта, в народе называемого черной вдовой, уже не первый год замечают в столице и области

После укуса яд распространяется по организму, вызывая сильную нарастающую боль

Читать
закрыть

Почему на Эльбрусе так часто погибают альпинисты?

За несколько дней на горе погибли несколько туристов, в том числе иностранных

Каждому участнику восхождения необходимо серьезно готовиться к походу

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от сдачи квартиры фейковым арендаторам

Преступная схема может приносить сотни тысяч рублей в месяц с одного объекта

Необходимо четко составлять договор

Читать
закрыть

Сколько зарабатывают женщины в "мужских" профессиях?

Высокий доход сейчас фиксируется у специалистов, где есть техническая сложность и дефицит кадров

Читать
закрыть

Может ли прием противозачаточных обернуться смертельной патологией?

Исследователи сообщили: прием препаратов может спровоцировать развитие рака

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика