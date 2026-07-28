Прокуратура взяла под контроль проверку ДТП с маршруткой в Видном

Фото: MAX/"Прокуратура Московской области"

Видновская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств аварии с маршруткой, которая врезалась в фонарный столб в Видном. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства в мессенджере MAX.

ДТП произошло вечером 27 июля 2026 года на проспекте Ленинского Комсомола. Водитель автобуса Mercedes Sprinter, который ехал от станции метро "Аннино" в Москве до микрорайона Купелинка в Видном, не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу, после чего наехал на бордюр и врезался в фонарный столб.

Прокуратура, в частности, намерена проверить, соблюдал ли перевозчик требования законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках.

В момент аварии в салоне находились 18 пассажиров. В результате пострадали 10 человек. Водитель и один из пассажиров были госпитализированы.

Ранее автобус на юге Москвы наехал на дерево. Речь идет о транспортном средстве, выполнявшем маршрут м19. По предварительной информации, водитель не справился с управлением. На место прибыли медики, они осмотрели пассажиров. Пятерым пострадавшим потребовалась госпитализация.