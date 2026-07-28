NHK: взрыв произошел в ТЦ Японии после землетрясения

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Взрыв, предположительно, произошел в крупном торговом центре Aeon в японском городе Касима на острове Кюсю, где ранее было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,1. Об этом сообщил телеканал NHK.

На кадрах, снятых с вертолета, видно, что здание получило серьезные повреждения. Одна из стен частично обрушилась, обнажив металлический каркас. Также повреждена крыша.

В торговом центре расположены супермаркет, магазины одежды, рестораны и кинотеатр. Парковка рассчитана на 5 тысяч автомобилей.

Связано ли произошедшее с землетрясением, пока неизвестно. По данным журналистов, торговый центр работал, но после подземных толчков посетителей эвакуировали.

В свою очередь, SHOT в канале в MAХ рассказало о застрявшем российском туристе в поезде, который находился в районе толчков. Мужчина ехал из города Саги на юго-запад, в сторону Нагасаки.

В момент подземных толчков состав остановился на станции Кубота, в 70 километрах от города Кумамото, который пострадал сильнее всего. По словам россиянина, он вместе с другими пассажирами находился внутри поезда, их не выпускали наружу.

Другие граждане России, оказавшиеся в Кумамото, рассказали, что местные жители сильно напуганы. Сильную тряску они ощутили в самом центре города. Известно, что среди туристов из России никто не пострадал, однако среди японцев есть те, кто травмировал ноги.

Сразу два землетрясения произошли в районе префектуры Кумамото на японском острове Кюсю 28 июля. Магнитуда первого толчка достигла 7,1. Его очаг залегал на глубине около 10 километров.

Второе событие последовало спустя примерно час. Его магнитуда составила 6,1. Серия толчков вызвала пожары, повреждения дорог, а также отключения электричества в некоторых районах.

Согласно данным медцентра Яцусиро в городе Хикава, ранения получили свыше 50 человек. Все пострадавшие были оперативно госпитализированы.

Метеорологи предупредили о возможных повторных толчках до 7 баллов в течение недели, призвав горожан и туристов сохранять осторожность в ближайшие дни.