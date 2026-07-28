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28 июля, 11:56

Происшествия

Второе землетрясение магнитудой 6,1 произошло на острове Кюсю в Японии

Фото: 123RF.com/ahadcreator

Второе землетрясение магнитудой 6,1 произошло на японском острове Кюсю в Японии. Об этом сообщило Главное метеорологическое агентство страны.

Очаг находился на небольшой глубине в префектуре Кумамото. Подземные толчки были зарегистрированы в 17:08 по местному времени (11:08 по московскому времени. – Прим. ред.).

Как сообщили ТАСС в российском посольстве, обращений от россиян после землетрясений не поступало. Также не обращались и туристы, рассказали РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным туроператора "Русский Экспресс", турпоток на остров Кюсю меньше, чем на главный остров Японии – Хонсю. Там находятся Токио, Осака, Киото. Однако там есть определенный поток туристов, состоящий из индивидуальных путешественников.

Туристы едут на остров смотреть вулканы, геотермальные источники Беппу, Нагасаки, прилетая в аэропорт Фукуоки. Но в настоящее время поток туда крайне небольшой.

"У нас сейчас нет туристов на Кюсю", – заключили в "Русском Экспрессе".

В этот же день в 16:27 по местному времени (10:27 по московскому времени. – Прим. ред.) на острове Кюсю произошло землетрясение магнитудой 7,1. Очаг залегал на глубине около 10 километров. Для побережья залива Ариакэ и моря Яцусиро было выпущено предупреждение о цунами высотой 1 метр.

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