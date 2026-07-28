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28 июля, 13:13

Культура

Четыре отечественных фильма покажут в рамках "Ночи кино" 29 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

11-я Всероссийская акция "Ночь кино" пройдет 29 августа во всех субъектах России и в ряде зарубежных стран. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

В рамках акции зрителям бесплатно покажут четыре отечественных фильма: картину о Великой Отечественной войне "Ангелы Ладоги", семейные фильмы "Буратино" и "Чебурашка-2", а также военную драму "Малыш".

Показы начнутся 29 августа и продолжатся в ночь на 30 августа. Точное время сеансов будет зависеть от часового пояса и программы конкретной площадки. Кроме того, на многих площадках организуют концерты, выставки, викторины и конкурсы.

Акция приурочена ко Дню российского кино, который отмечается 27 августа. Мероприятие организовано при поддержке Минкультуры и МИД России. Операторами акции выступают Роскино и Фонд кино.

Ранее московские школьники приняли участие в создании 30-серийного вертикального сериала в кинопарке "Москино". Ученики медиаклассов поработали на площадке вместе с профессиональной съемочной группой и попробовали себя в ролях режиссера, сценариста, актера, оператора, постановщика и линейного продюсера.

"Новости дня": жители Москвы выберут фильмы для акции "Ночь кино"

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