Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Московская кинокомиссия помогает студентам реализовывать первые проекты, сообщил портал мэра и правительства столицы.

Начинающим кинематографистам дают доступ к съемкам в разных частях города, от улиц до объектов транспортной инфраструктуры. Благодаря этому студенты профильных вузов могут легально реализовать свои первые творческие проекты.

Например, в первом квартале текущего года поступило свыше 210 заявок на организацию съемок, отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин. Это на 40% больше, чем в 2025 году.

Больше всего обращений поступило от Института кино и телевидения (ГИТР) и Всероссийского государственного университета кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) – 56 и 40 заявок соответственно. Для съемок чаще всего выбираются городские улицы, парки и дворцовые пространства, они востребованы как для игровых и документальных короткометражных фильмов, так и для учебных проектов.

Выпускница пятого курса продюсерского факультета ГИТРа Алена Ульдинович рассказала, что с командой института проводила съемку в самых разных местах города: в Москворецком парке, микрорайоне Курьяново, Лефортовском парке и многих других местах.

"Все площадки подбирались исходя из сценария, визуального решения фильма и удобства логистики между объектами, чтобы оптимизировать передвижение съемочной группы и оборудования", – объяснила студентка.

Она также отметила, что для нее как для продюсера, важно, что сотрудники кинокомиссии не только оформляли документы, но и приезжали на площадки, сопровождали процесс и обращали внимание на детали, которые важно учитывать во время съемок.

Студентка Высших курсов сценаристов и режиссеров имени Г. Н. Данелии Кристина Куце рассказала о значительной поддержке при съемках фильма "Перышки". Для одной из сцен, действие которой происходит в движущемся по улицам Москвы трамвае, ей помогли организовать съемки в общественном транспорте. Кроме того, удалось договориться с владельцем квартиры о проведении съемок на балконе.

Кроме того, многие студенты выбирают для своих первых фильмов парки: музей-заповедник "Кузьминки-Люблино", Измайловский парк или Измайловский лесопарк. Обучающимся также идут навстречу, организовывая временный демонтаж хоккейных ворот или постелив во дворе восточные ковры.

Помимо этого, съемки организовывают в павильонах кинозавода "Москино" – двое студентов ГИТРа смогли получить доступ в съемочный павильон "Полиция", а студентка ВГИКа провела работу на съемочном объекте "Самолет Ту-154".

Студентам также помогают с тем, чтобы использовать в фильмах форменную одежду полиции или имитировать служебные автомобили городских служб.

Благодаря помощи Московской кинокомиссии, студенты могут организовать съемку так, чтобы она не влияла на ритм мегаполиса. За последние три года количество запросов увеличилось на 93%.

В 2025 году количество заявок на проведение съемок в Москве превысило 3 800. Одним из проектов стал фильм "В списках не значился". Для него на территории кинопарка "Москино" была создана натурная декорация площадью 42 тысячи квадратных метров – точная копия основного треугольника Брестской крепости.

В состав декорации вошли костел Святого Казимира, казармы 333‑го стрелкового полка и Тереспольские ворота. Объект возвели за два месяца с использованием прочных металлических каркасов и усиленных конструкций. Для оформления площадки потребовалось 150 тонн кирпичей.

