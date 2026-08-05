05 августа, 21:00Спорт
ФК "Спартак" одержал победу над "Оренбургом" в Кубке России
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Московский футбольный клуб "Спартак" одержал победу в рамках первого тура группового этапа "Пути РПЛ" Кубка России. На домашней "Лукойл Арене" он разгромил "Оренбург" со счетом 5:1.
Уже в первом тайме хозяева забили два мяча: на 26-й минуте отличился Пабло Солари, а на 33-й Манфред Угальде реализовал пенальти. Во втором тайме Угальде оформил дубль, забив на 52-й минуте после передачи Игоря Дмитриева. На 78-й минуте Наиль Умяров после розыгрыша штрафного забил четвертый гол.
Гости ответили лишь на 81-й минуте голом Рената Голыбина. Окончательный счет установил 16-летний Павел Палех, который головой забил пятый мяч.
В параллельном матче столичное "Динамо" в Воронеже обыграло местный "Факел" со счетом 1:0. Единственный гол был забит на второй добавленной минуте ко второму тайму: после подачи с углового капитан "Факела" Игорь Юрганов срезал мяч в свои ворота. До этого "динамовцы" дважды попадали в каркас ворот, но счет так и не был открыт.
Ожидается, что в следующем туре "Спартак" сыграет с "Рубином". Матч пройдет в Казани 19 августа, начало – в 18:30. "Динамо" примет "Краснодар" на "ВТБ Арене" имени Льва Яшина 19 августа, начало – в 20:45.
Групповой этап "Пути РПЛ" проходит в два круга с участием четырех команд. Первые две выходят в плей-офф "Пути РПЛ", третье место дает право играть в плей-офф "Пути регионов", четвертая команда покидает турнир. В группе со "Спартаком" также выступают "Оренбург", "Рубин" и московская "Родина".
Действующим обладателем трофея является "Спартак", который в прошлом сезоне в суперфинале переиграл "Краснодар" в серии пенальти.
Ранее футбольный клуб "Родина" на домашнем поле обыграл казанский "Рубин". Встреча прошла на "Арене Химки" и завершилась со счетом 5:0. Следующий матч турнира "Родина" проведет 18 августа. В этот день столичная команда примет "Оренбург", начало – в 18:30.