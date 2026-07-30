РФС запустил систему сертификации футбольных мячей

Фото: РФС/Михаил Шапаев

Российский футбольный союз (РФС) запустил программу "РФС. Качество" для контроля качества спортивного инвентаря на профессиональных и любительских соревнованиях. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Первым этапом РФС начал сертификацию мячей, используемых в турнирах под его эгидой. По итогам лабораторных испытаний продукцию распределяют по категориям: "РФС Старт", "РФС Стандарт" и "РФС Про". Новая система аттестации призвана снизить зависимость российского рынка от международной сертификации FIFA Quality, доступ к которой ограничен с 2022 года.

Средства, полученные от проведения сертификации, планируется направлять на развитие детско-юношеского футбола.

Как пояснил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов, даже если мяч полностью соответствует всем требованиям FIFA по своим характеристикам, он не может получить маркировку FIFA Quality или FIFA Quality Pro.

"Соответственно, использовать такие мячи в официальных соревнованиях, особенно международного уровня и чемпионате России, было невозможно", – отметил он.

Работа над системой началась в 2022 году, когда РФС согласовал с FIFA создание национальной сертификации. В ее основу легли международные требования, дополненные стандартами Росстандарта. По словам Митрофанова, новая система может применяться даже при проведении международных матчей.

Ранее российские производители были вынуждены проводить испытания в зарубежных лабораториях, так как в России подобных центров не существовало.

"Сегодня совместно с партнерами мы создали современную лабораторию, которая соответствует лучшим мировым образцам. Она позволяет не только проводить испытания, но и разрабатывать новые технологии", – резюмировал Митрофанов.

Ранее РФС отменил лимит на молодых футболистов в Первой лиге. Теперь правило об обязательном участии в матчах не менее одного футболиста не старше 21 года исключено. Нововведение вступит в силу с сезона-2026/27, однако сохранится для клубов Второй лиги.

В футбольном союзе пояснили, что мера призвана создать условия для честной спортивной борьбы, а также направлена на повышение уровня конкуренции среди клубов.