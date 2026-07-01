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01 июля, 19:27

Спорт

РФС отказался от лимита на молодых футболистов в Первой лиге

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Российский футбольный союз (РФС) отменил лимит на молодых футболистов в Первой лиге. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В настоящее время правило об обязательном участии в матчах не менее одного футболиста не старше 21 года исключено. Правило вступит в силу с сезона-2026/27, при этом сохранится для клубов Второй лиги.

В РФС пояснили, что мера направлена на создание условий для честной спортивной борьбы, а также повышения уровня конкуренции среди клубов. Кроме того, соблюдение обязательного требования не дает молодым игрокам реальной игровой практики.

"Обязательные требования, направленные на повышение количества игрового времени молодых футболистов, сохранятся именно там, где они дают реальный эффект – во Второй лиге", – заключила замгенсекретаря РФС Ирина Посиренина.

Ранее Минспорта РФ утвердило приказ об ужесточении лимита на легионеров. Глава ведомства Михаил Дегтярев заявил, что со следующего сезона командам РПЛ будет разрешено иметь в заявке не более 12 иностранных игроков, а одновременно на поле смогут находиться не более 7 легионеров.

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