Monaco Info: в Монако задержали подозреваемого в покушении на бизнесмена Ермолаева

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В Монако правоохранители задержали подозреваемого в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, передает Monaco Info со ссылкой на заявление прокуратуры.

"Он был помещен под стражу, поскольку возникла необходимость провести определенные проверки", – уточнили в ведомстве.

Позже подозреваемого отпустили на свободу. При этом о предъявлении ему обвинений в настоящий момент не сообщается. Кроме того, был допрошен несовершеннолетний, пострадавший при взрыве.

ЧП в подъезде жилого дома в Монако произошло вечером 29 июня: неизвестный оставил рюкзак со взрывчатым устройством, начиненным металлической дробью и болтами.

В результате взрыва Ермолаев получил осколочные ранения и ожоги, а его спутнице оторвало ноги. Третий человек, о личности которого ничего не сообщалось, получил ожоги и ушибы.

По данным украинских СМИ, покушение могли подготовить представители преступного мира из-за мошеннических кол-центров в Днепре. Вместе с тем следователи считают приоритетной версию о причастности Службы безопасности Украины (СБУ) к взрыву.