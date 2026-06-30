Figaro: следователи склоняются к версии о причастности СБУ к взрыву в Монако

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Версия о причастности Службы безопасности Украины (СБУ) к покушению на украинского бизнесмена, основателя корпорации "Алеф" Владимира Ермолаева в Монако является приоритетной, сообщило издание Le Figaro со ссылкой на источники.

В СМИ указали на то, что Ермолаев не только отказался от украинского гражданства, но и оказался под персональными санкциями со стороны Киева. Однако есть предположение, что взрыв был не преднамеренной попыткой убийства, а предупреждением.

Взрыв в подъезде жилого дома в Монако произошел вечером 29 июня – неизвестный оставил рюкзак со взрывчатым устройством, начиненным металлической дробью и болтами.

Ермолаев получил осколочные ранения и ожоги, а его спутнице оторвало ноги. Сейчас они находятся в больнице. Кроме того, пострадал третий человек, о личности которого ничего не сообщается. Он получил ожоги и ушибы.

По данным украинских СМИ, покушение могли подготовить представители преступного мира, а поводом, предположительно, стали мошеннические кол-центры в Днепре.

