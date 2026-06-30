Прокурор Монако заявил, что взрыв в княжестве предварительно не считают терактом

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Взрыв в Монако, в результате которого, по данным СМИ, пострадал украинский бизнесмен, предварительно не квалифицируется как теракт. Об этом сообщает RT со ссылкой на генерального прокурора княжества Стефана Тибо.

"Исходя из имеющихся у меня данных, речь не идет об атаке, которую можно было бы квалифицировать как террористический акт", – заявил Тибо на пресс-конференции.

По его словам, жизни мужчины и ребенка, пострадавших при взрыве, ничего не угрожает, однако женщина по-прежнему находится в критическом состоянии.

Следователи изучают состав взрывчатки, фрагменты рюкзака, собирают образцы ДНК и анализируют записи камер наблюдения. К расследованию подключились французские правоохранительные органы. При этом Национальная антитеррористическая прокуратура Франции пока не принимала дело в свое производство.

В ночь на 30 июня неизвестный в Монако оставил рюкзак у входа в здание на улице Реверен-Пер-Луи-Фолла и скрылся, после чего прогремел взрыв. Пострадали три человека, среди которых, по данным СМИ, украинский бизнесмен Вадим Ермолаев (основатель корпорации "Алеф"), его супруга и 13-летний ребенок, их состояние оценивается как тяжелое.

Князь Монако Альбер II осудил первый в истории страны теракт, выразил сочувствие раненым и высоко оценил работу служб безопасности. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что ответственность за взрыв лежит на властях Киева, и призвал европейские страны прекратить военную поддержку Украины.