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17 августа, 09:04

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Фестиваль "Конное достояние" в парке "Ходынское поле" посвятят русским сказкам

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

IV Фестиваль национальных пород лошадей "Конное достояние" пройдет 21–23 августа в столичном парке "Ходынское поле". Он будет посвящен русским сказкам, передает портал мэра и правительства Москвы.

Посетителям представят национальные породы лошадей, покажут театрализованные и спортивные выводки, а также предложат поучаствовать в мастер-классах. Программа будет проходить с 12:00 до 19:00 на центральном променаде.

Мероприятие откроется флаговым шоу коллектива "Альтаир" в 12:00, после чего выступят танцевальный коллектив "Варенье" и фольклорная группа. Кроме того, гостям предложат поиграть в русскую народную игру. В 12:40, 14:20, 16:40, 18:20 и 18:35 посетителям продемонстрируют лошадей.

В 13:00 все желающие смогут принять участие в соревнованиях по хоббихорсингу и викторинах. В 15:00 стартует "Казачий час", а в 16:00 зрителям вновь покажут флаговое шоу. Вечером запланированы игры и два конных показа в 18:20. Все дни фестиваля будут завершаться танцем.

В театрализованных выводках примут участие герои русских сказок: Кощей Бессмертный, Жар-птица, Василиса Премудрая, Баба-яга, Царевна Лебедь и Конек-горбунок. Возглавит сказочное путешествие Соловей-разбойник.

Также в указанные дни будут открыты ремесленные и творческие мастерские. Посетителей встретят Емеля и Царевна-лягушка, которые расскажут, как смастерить лошадь из соломы. Кроме того, гости узнают об особенностях кузнечного и кожевенного дела, а также попробуют свои силы во фланкировке с деревянной шашкой. Для юных горожан откроется арт-зона, где они будут раскрашивать коня Кефирчика.

Всем гостям выдадут паспорта участников – хранителей национальных конных традиций. Самые активные горожане получат подарки дня на стойке выдачи призов.

Вместе с тем до 23 августа в Москве на ВДНХ проходит фестиваль "Вкусы России". Для участников подготовили мастер-классы. Например, они могут расписать гипсовые фигуры, побыть исследователями, а также освоить секреты приготовления национальных блюд.

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