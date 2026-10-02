Минфин РФ предлагает ввести налоговый вычет по НДФЛ на покупку медизделий для операций

Фото: depositphotos/dlpn

Министерство финансов РФ предлагает предоставить гражданам право на получение социального налогового вычета по НДФЛ при покупке медицинских изделий, необходимых для проведения операций. Соответствующая инициатива содержится в проекте поправок в первую и вторую части Налогового кодекса РФ, с которым ознакомился ТАСС.

Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента. Согласно законопроекту, изменения затрагивают сферу налога на доходы физических лиц.

Ранее Минфин выступил с предложением о введении налога на добавленную стоимость в размере 22% на иностранные товары, которые покупают через Сеть. При этом уплачивать налог будут электронные торговые площадки.

Кроме того, ведомство предлагает установить таможенный сбор в 100 рублей за посылку с товарами личного потребления стоимостью до 200 евро, пересылаемыми из-за рубежа почтовыми отправлениями.