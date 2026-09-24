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24 сентября, 11:25

Экономика

Минфин РФ предложил ввести НДС в 22% для зарубежных товаров, купленных онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Минфин России выступил с предложением ввести налог на добавленную стоимость в размере 22% на иностранные товары, которые покупают через Сеть. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уплачивать налог будут электронные торговые площадки.

Кроме того, министерство предлагает установить таможенный сбор в 100 рублей за посылку с товарами личного потребления стоимостью до 200 евро, пересылаемыми из-за рубежа почтовыми отправлениями.

В Минфине пояснили, что такая мера нужна для выравнивания условий торговли на внутреннем рынке и создания конкурентной среды. Законопроект рассматривается в рамках бюджетного процесса.

Ранее в Госдуме предложили повысить минимальную заработную плату в России до уровня 60 тысяч рублей. Парламентарии при этом отмечали, что в стране стремительно растут расходы граждан. Поэтому было предложено ввести реальный порог бедности, исходя из стоимости потребительской корзины.

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