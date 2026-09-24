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24 сентября, 20:53

Спорт

Украинская боксерша Охота покинула пьедестал перед гимном РФ на чемпионате Европы

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/okhotahanna

Украинская боксерша Анна Охота покинула пьедестал перед гимном России на чемпионате Европы в Софии. Об этом сообщает ТАСС.

Охота уступила россиянке Юлии Чумгалаковой в финале, который проводился среди девушек до 48 килограммов. Она завоевала серебро.

На церемонии награждения украинка получила медаль, после чего ушла с пьедестала до того, как начали чествовать Чумгалакову и прозвучал российский гимн. Кроме того, Охота отказалась фотографироваться с победительницей и бронзовыми призерами турнира.

Чемпионат Европы завершится 25 сентября. Соревнования проходят под эгидой организации World Boxing, которая 30 июля сняла ограничения с российских спортсменов. Боксеры вновь могут участвовать в чемпионатах с флагом и гимном страны.

Всего в состав сборной России по боксу для участия в чемпионате Европы в Софии [URL]https://www.m24.ru/news/10092026/939824]вошли [/URL]10 спортсменов. 25-го числа страну в весовой категории до 70 килограммов представит Сергей Колденков, а в весе свыше 90 килограммов – Давид Суров.

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