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24 сентября, 18:56

Шоу-бизнес

Суд признал права певца Жукова и музыканта Потехина на фонограммы группы "Руки Вверх!"

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Права на фонограммы группы "Руки Вверх!" оставили за Сергеем Жуковым и Алексеем Потехиным, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск бывших коллег в отношении музыкального лейбла "Джем", генеральным директором которого являлся Андрей Черкасов.

Разбирательства возникли из-за фонограмм 12 песен, вошедших в альбом 1998 года "Сделай погромче!" ("Крошка моя", "Чужие губы", "Не забуду я тебя никогда" и другие). Отмечается, что авторами композиций являются Жуков и Потехин.

Конфликт между Черкасовым, Жуковым и Потехиным длится несколько лет. В апреле 2023 года стало известно, что экс-продюсер группы Андрей Маликов инициировал и спонсировал в 1998–1999 годах создание спорных фонограмм. Через некоторое время "Технико-продюсерский центр Маликова" передал права на композиции "Джему".

Осенью 2024 года гендиректор издательства указал якобы на то, что Жуков незаконно исполняет песни, права на которые принадлежат "Джему". Однако певец вместе с Потехиным потребовали признать недействительными сделки о передаче прав на фонограммы и лицензии на использование данных фонограмм.

В результате Жуков не смог вернуть права на фонограммы песен группы "РукиВверх!". Суд указал, что артист был в курсе о сложившихся между сторонами правоотношениях, но не пытался оспорить права в течение 20 лет.

После этого певец обратился к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой о содействии. По его словам, Черкасов претендовал на права песен "Руки вверх!", используя документ 2006 года, подписанный Маликовым, который тогда уже не сотрудничал с группой.

Жуков отметил, что Черкасов попросил заблокировать показ фильма "Руки вверх!" на российских стриминговых платформах и предъявил права на интеллектуальную собственность группы. Через некоторое время в офисе Черкасова прошли обыски.

В ноябре 2025 года Черкасов не признал вину по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

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