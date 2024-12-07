РКН потребовал у видеосервисов удалить фонограммы песен из фильма "Руки Вверх!"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Роскомнадзор (РКН) потребовал от нескольких онлайн-кинотеатров удалить фонограммы песен из фильма "Руки Вверх!" режиссера Аскара Узабаева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что запрос поступил в адрес онлайн-кинотеатров "Кинопоиск", Start, "Иви" и Premier.

В начале декабря Мосгорсуд по заявлению ООО "Компания Топ 7" наложил по каждому видеосервису обеспечительные меры защиты исключительных прав на фонограммы песен "Крошка моя", "Девчонка", "Чужие губы", "Дома не сиди" и прочие, упоминающиеся в этом фильме.

В связи с этим Роскомнадзор разослал онлайн-кинотеатрам уведомления о необходимости убрать эти фонограммы песен из фильма. Видеосервисам необходимо удалить их в течение трех рабочих дней после рассылки уведомления.

В Роскомнадзоре ранее ограничили доступ к сайту для просмотра аниме jut.su. На нем были размещены аниме "Наруто", "Ван Пис", "Блич" и другие.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина объяснила, что ресурс был внесен в реестр запрещенных сайтов из-за пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским в России и запрещено).