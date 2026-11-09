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Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП со скорой помощью в Приморье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пять человек, включая ребенка, пострадали в результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи и машины вневедомственной охраны в городе Большой Камень в Приморском крае. О происшествии сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Авария произошла на улице Карла Маркса. Предварительно, там столкнулись автомобили вневедомственной охраны и скорой помощи. После удара легковой автомобиль загорелся.

Среди пострадавших несовершеннолетний 2009 года рождения. Всем раненым оказали медицинскую помощь. Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств ДТП, а также ход и результаты проверки.

Ранее в Нязепетровске Челябинской области водитель наехал на трех пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому переходу. Все пострадавшие – 17-летние юноши. Они получили травмы различной степени тяжести.

Между тем в Пермском крае пять человек, в том числе один ребенок, попали в больницу после аварии с опрокинувшимся микроавтобусом. Пострадавшие продолжают лечение в стационаре, их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

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