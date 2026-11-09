Аэропорты Внуково и Домодедово сняли ограничения на полеты

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Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменили в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Обе авиагавани восстанавливают график полетов и возвращаются к штатному режиму работы. В Росавиации подчеркнули, что данные ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Временные ограничения на полеты вводились во Внуково и Домодедово в ночь на 9 ноября. Аэропорты принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Ранее Минтранс РФ запросил у авиакомпаний и Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) позицию по упрощению возврата средств за билеты при отмене регулярного рейса. Ведомство также попросило перевозчиков описать, какие действия должен совершить пассажир для получения денег при вынужденном возврате по действующим правилам.