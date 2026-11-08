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08 ноября, 23:29

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CNN: Трамп назвал маловероятным возобновление ударов по Ирану

Трамп назвал маловероятным возобновление ударов по Ирану

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп считает крайне маловероятным возобновление ударов по Ирану при условии прогресса в заключении мирного соглашения. При этом американская администрация уже определила цели для возможных атак, сообщил он в интервью телеканалу CNN.

По словам Трампа, США готовы к возобновлению боевых действий, однако предпочли бы избежать такого сценария. Он отметил, что в регионе находятся три американских авианосца, полностью готовых к бою.

Глава Белого дома также заявил, что в случае возобновления ударов американские военные могут уничтожить 38 мостов в Иране в течение часа. При этом он подчеркнул, что не хотел бы разрушать инфраструктуру страны.

"Я не люблю уничтожать мосты. Мост – это самое сложное сооружение. На его строительство уходят годы, а я хороший строитель", – сказал Трамп.

Американский журналист Такер Карлсон ранее высказал предположение о том, что Соединенные Штаты могут готовиться к нанесению ядерного удара по Ирану. По его словам, администрация Трампа могла принять такое решение под влиянием премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

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