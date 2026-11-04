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04 ноября, 15:40

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Трамп: США не видят необходимости применять ядерное оружие против Ирана

США не видят необходимости применять ядерное оружие против Ирана – Трамп

Фото: 123RF.com/antmatveev

У США нет необходимости применять ядерное оружие против Ирана. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил в телефонном интервью газете Politico.

По словам главы Белого дома, Соединенные Штаты уже вывели Иран из строя на 90%, поэтому применять ядерное оружие не требуется.

Тем временем верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи призвал не рассчитывать на то, что после промежуточных выборов Вашингтон изменит враждебное отношение к Тегерану.

"Если еще остались те, кто питает хоть какую-то надежду на изменение поведения или партийно-фракционные сдвиги в правящем строе, или же представляют, будто, пойдя на уступки США, можно отвратить их от враждебности по отношению к иранскому народу, те сильно ошибаются", – говорится в послании Хаменеи, приуроченном к годовщине захвата американского посольства в Тегеране в 1979 году и отмечаемому в Иране дню борьбы с империализмом.

Ранее Трамп допустил, что Штаты могут пойти на обострение в противостоянии с Ираном, однако главным критерием при принятии решения будут интересы США. Американский лидер не исключил как подписания договоренности с Тегераном, так и возобновления боевых действий.

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