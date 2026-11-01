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01 ноября, 23:08

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Axios: Нетаньяху попросил Трампа возобновить войну с Ираном после выборов в США

Нетаньяху попросил Трампа возобновить войну с Ираном после выборов в США – СМИ

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом призывал возобновить военные действия против Ирана после промежуточных выборов в Конгресс США, сообщает портал Axios со ссылкой на источники в Израиле и США.

По их сведениям, беседа была посвящена тому, как продвигаются переговоры Вашингтона с Тегераном, и тому, когда может возобновиться военная операция. Разговор состоялся на фоне выборов, которые должны пройти во вторник, 3 ноября.

"Нетаньяху оказывает давление на Трампа", – передает портал слова источников, уточняя, что удар по Ирану, по мнению израильской стороны, следует нанести сразу после голосования. Американский лидер, однако, пока намерен дать переговорам развиться.

Именно такой подход Трампа, как утверждают журналисты, вызвал беспокойство у Нетаньяху. Израильский источник охарактеризовал беседу двух лидеров как "жесткую", американский назвал ее "прямой".

При этом ранее Трамп опроверг сообщения о том, что поручил вице-президенту Джей Ди Вэнсу связаться с иранским руководством для возобновления мирных переговоров. По словам американского лидера, обсуждение касалось исключительно гуманитарной помощи Ирану.

Он пояснил, что Вэнс спросил его мнение по поводу поставок медикаментов и других необходимых товаров. Президент согласился, что вице-президент может заняться этим вопросом, и подчеркнул: помощь предназначена для людей, нуждающихся в медицинской помощи.

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