00:41Транспорт
Аэропорт Внуково перешел на обслуживание рейсов по согласованию
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила Росавиация.
Особый порядок работы связан с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани.
В ведомстве пояснили, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Аналогичные меры введены и в аэропорту Домодедово. Пассажирам рекомендуют заранее уточнять информацию о своих рейсах. Актуальный статус вылетов и прилетов можно проверить на онлайн-табло аэропорта.